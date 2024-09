Aufschläge in New York: mittags Pluszeichen im Dow Jones

Am Montag notiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,32 Prozent fester bei 41 526,80 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,894 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,580 Prozent tiefer bei 41 153,70 Punkten, nach 41 393,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 41 733,97 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 41 435,17 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 16.08.2024, wurde der Dow Jones mit 40 659,76 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 38 589,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, einen Stand von 34 618,24 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 10,11 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 41 733,97 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Intel (+ 3,59 Prozent auf 20,37 USD), Travelers (+ 1,88 Prozent auf 242,30 USD), Cisco (+ 1,77 Prozent auf 50,68 USD), Merck (+ 1,40 Prozent auf 117,48 USD) und Walt Disney (+ 1,29 Prozent auf 91,72 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Apple (-3,11 Prozent auf 215,57 USD), Boeing (-1,69 Prozent auf 154,12 USD), Amazon (-1,25 Prozent auf 184,15 USD), UnitedHealth (-0,78 Prozent auf 589,70 USD) und Walmart (-0,47 Prozent auf 80,22 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 006 439 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,044 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at