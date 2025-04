Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittag

Am Freitag verbucht der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 3,66 Prozent auf 39 059,94 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 16,399 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 1,09 Prozent fester bei 40 986,52 Punkten, nach 40 545,93 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 40 097,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 38 816,26 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 5,61 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 04.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 520,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42 732,13 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.04.2024, wies der Dow Jones 38 596,98 Punkte auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7,86 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 38 816,26 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Nike (+ 4,07 Prozent auf 57,84 USD), Home Depot (+ 1,33 Prozent auf 328,30 EUR), UnitedHealth (+ 0,53 Prozent auf 543,33 USD), Sherwin-Williams (-0,75 Prozent auf 338,10 USD) und Amazon (-0,96 Prozent auf 176,70 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Boeing (-7,96 Prozent auf 138,90 USD), Goldman Sachs (-7,89 Prozent auf 470,91 USD), JPMorgan Chase (-7,45 Prozent auf 211,66 USD), Travelers (-6,86 Prozent auf 245,05 USD) und NVIDIA (-6,80 Prozent auf 94,88 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 62 495 505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,762 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 9,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

