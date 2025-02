LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Amazon von 235 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Weihnachtsgeschäft sei eines der besten überhaupt gewesen, schrieb Analyst Ross Sandler in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Die Signale für das erste Quartal reichten aber nicht ganz. Währungskurse und Schaltjahr schlügen hier eine Kerbe. Ansonsten gingen die Investitionen in KI-Anwendungen steil - wie überall./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2025 / 03:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2025 / 03:56 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.