Aufschläge in New York: NASDAQ 100 mittags im Aufwind

Um 18:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,83 Prozent fester bei 18 881,74 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,986 Prozent stärker bei 18 724,84 Punkten in den Handel, nach 18 542,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 18 723,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 897,49 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20 331,49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.05.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18 198,61 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bei 15 028,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 14,13 Prozent aufwärts. Bei 20 690,97 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Starbucks (+ 20,68 Prozent auf 92,96 USD), Lucid (+ 5,69 Prozent auf 3,07 USD), NVIDIA (+ 5,00 Prozent auf 114,47 USD), Super Micro Computer (+ 4,81 Prozent auf 567,02 USD) und Tesla (+ 3,93 Prozent auf 205,25 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Illumina (-6,58 Prozent auf 116,34 USD), Diamondback Energy (-2,67 Prozent auf 195,92 USD), Dollar Tree (-1,71 Prozent auf 92,29 USD), CSX (-1,34 Prozent auf 33,05 USD) und Baker Hughes (-1,25 Prozent auf 34,71 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Starbucks-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 22 093 852 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,006 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at