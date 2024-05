Aufschläge in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Zuschläge

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ 100 stieg im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,13 Prozent auf 18 093,57 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,336 Prozent höher bei 17 950,98 Punkten, nach 17 890,80 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 18 094,46 Punkte, das Tagestief hingegen 17 937,28 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 18 108,46 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 06.02.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 17 572,73 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 13 259,13 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,37 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lucid (+ 9,52 Prozent auf 3,05 USD), Micron Technology (+ 4,73 Prozent auf 120,13 USD), NVIDIA (+ 3,77 Prozent auf 921,40 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,44 Prozent auf 155,78 USD) und KLA-Tencor (+ 3,13 Prozent auf 718,38 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Amgen (-3,79 Prozent auf 299,48 USD), Walgreens Boots Alliance (-3,09 Prozent auf 17,26 USD), Old Dominion Freight Line (-2,64 Prozent auf 180,18 USD), Fastenal (-2,47 Prozent auf 66,74 USD) und Moderna (-2,30 Prozent auf 122,13 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 355 612 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,808 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,59 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

