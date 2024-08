Aufschläge in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 2,89 Prozent höher bei 16 664,27 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,31 Prozent höher bei 16 408,27 Punkten, nach 16 195,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 16 675,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16 262,93 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 6,06 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 08.07.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 18 403,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.05.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 16 302,76 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 08.08.2023, den Wert von 13 884,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,86 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Forward Air (+ 19,69 Prozent auf 26,93 USD), Trend Micro (+ 18,23 Prozent auf 50,77 USD), Digi International (+ 16,81 Prozent auf 27,10 USD), Lattice Semiconductor (+ 13,76 Prozent auf 47,53 USD) und Cutera (+ 10,68 Prozent auf 1,14 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen MicroStrategy (-89,34 Prozent auf 132,88 USD), Commercial Vehicle Group (-5,44 Prozent auf 3,30 USD), Donegal Group B (-4,96 Prozent auf 11,88 USD), Nexstar Media Group (-3,87 Prozent auf 165,25 USD) und Nortech Systems (-3,78 Prozent auf 13,25 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 39 061 481 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,879 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Ebix-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

