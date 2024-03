Aufschläge in Paris: CAC 40 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Am Montag erhöht sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,04 Prozent auf 8 155,16 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,548 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,051 Prozent auf 8 147,80 Punkte an der Kurstafel, nach 8 151,92 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 156,77 Punkte, das Tagestief hingegen 8 146,28 Zähler.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, den Stand von 7 966,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, lag der CAC 40 bei 7 568,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, wies der CAC 40 7 015,10 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 8,29 Prozent nach oben. Bei 8 229,25 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 281,10 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 ist die Crédit Agricole-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 0 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 413,360 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Die Renault-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

