Aufschläge in Paris: CAC 40 bewegt sich mittags im Plus

Am Montagmittag legen Anleger in Paris eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,15 Prozent stärker bei 7 721,51 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,381 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,160 Prozent auf 7 722,12 Punkte an der Kurstafel, nach 7 709,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 738,95 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 715,07 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 20.12.2024, notierte der CAC 40 bei 7 274,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, lag der CAC 40-Kurs bei 7 613,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 371,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4,43 Prozent nach oben. 7 738,95 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 270,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 74 213 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 344,874 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,35 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,11 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at