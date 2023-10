Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Am Dienstag wagten sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,77 Prozent fester bei 1 587,17 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,021 Prozent auf 1 559,91 Punkte an der Kurstafel, nach 1 559,58 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 587,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 559,91 Einheiten.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 590,76 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.07.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 573,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 386,49 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,219 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 530,67 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Verbund (+ 5,75 Prozent auf 80,90 EUR), Lenzing (+ 5,68 Prozent auf 38,15 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 4,02 Prozent auf 124,20 EUR), DO (+ 3,18 Prozent auf 103,80 EUR) und BAWAG (+ 3,00 Prozent auf 46,04 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-3,56 Prozent auf 4,34 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,32 Prozent auf 9,00 EUR), Marinomed Biotech (-1,27 Prozent auf 39,00 EUR), PORR (-1,23 Prozent auf 11,20 EUR) und Rosenbauer (-1,06 Prozent auf 27,90 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 783 554 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 26,560 Mrd. Euro den größten Anteil.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Im ATX Prime weist die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die höchste Dividendenrendite.

