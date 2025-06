Nach der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal 2025 haben die Analysten der Erste Group ihre Einstufung für die Aktien des heimischen Baukonzerns Porr von "Buy" auf "Accumulate" herabgestuft. Gleichzeitig wurde das Kursziel vom zuständigen Experten Michael Marschallinger von 31,5 auf 34,2 Euro angehoben. Porr-Titel hatten zuletzt große Zugewinne verbucht.

"Obwohl Porr einen schwächeren Start ins Jahr hatte, erfreut sich das Unternehmen einer weiteren Margenausweitung im Jahresvergleich sowie eines starken Auftragseingangs (plus 17,4 Prozent im Jahresvergleich)", so Marschallinger in der Analyse. Das deutsche Infrastrukturpaket werde erst ab 2027 zum Tragen kommen, mit ersten Auftragseingängen im zweiten Halbjahr 2026.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 2,73 Euro für 2025, sowie 3,03 bzw. 3,42 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,90 Euro für 2025, sowie 1,00 bzw. 1,10 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Mittwoch notierten die Porr-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit einem Minus von 1,69 Prozent bei 29,00 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

lof/ste

ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com

AFA0018 2025-06-04/09:58