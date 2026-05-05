CA Immobilien Aktie

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WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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Index-Bewegung 05.05.2026 12:27:00

Aufschläge in Wien: mittags Pluszeichen im ATX

Aufschläge in Wien: mittags Pluszeichen im ATX

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Am Dienstag tendiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,90 Prozent stärker bei 5 788,01 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 165,348 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,059 Prozent auf 5 740,01 Punkte an der Kurstafel, nach 5 736,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 724,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 789,39 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 457,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 637,04 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, wurde der ATX auf 4 187,21 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 972,19 Punkten. 5 007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Palfinger (+ 3,50 Prozent auf 35,50 EUR), BAWAG (+ 2,51 Prozent auf 147,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,26 Prozent auf 16,30 EUR), voestalpine (+ 1,99 Prozent auf 42,96 EUR) und DO (+ 1,43 Prozent auf 170,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Raiffeisen (-2,05 Prozent auf 44,02 EUR), Verbund (-0,80 Prozent auf 62,00 EUR), PORR (-0,65 Prozent auf 38,00 EUR), CA Immobilien (-0,18 Prozent auf 27,45 EUR) und Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,70 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 188 971 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 36,588 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,80 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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CA Immobilien 27,45 -0,18% CA Immobilien
DO & CO 169,60 1,19% DO & CO
Erste Group Bank AG 94,65 1,23% Erste Group Bank AG
OMV AG 61,50 1,07% OMV AG
Österreichische Post AG 31,60 -0,47% Österreichische Post AG
Palfinger AG 35,50 3,50% Palfinger AG
PORR AG 38,00 -0,65% PORR AG
Raiffeisen 43,90 -2,31% Raiffeisen
UNIQA Insurance AG 16,34 2,51% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 62,00 -0,80% Verbund AG
voestalpine AG 42,90 1,85% voestalpine AG

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ATX 5 783,98 0,83%

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