Aufschläge in Wien: So steht der ATX Prime am Donnerstagnachmittag

Der ATX Prime gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt.

Am Donnerstag klettert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 1,23 Prozent auf 1 824,32 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent höher bei 1 802,22 Punkten, nach 1 802,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 834,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 802,22 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 1,37 Prozent. Vor einem Monat, am 19.08.2024, wurde der ATX Prime mit 1 834,02 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 800,78 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.09.2023, wurde der ATX Prime mit 1 605,99 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 6,43 Prozent. Bei 1 889,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit IMMOFINANZ (+ 6,77 Prozent auf 24,45 EUR), Wienerberger (+ 4,60 Prozent auf 31,38 EUR), CA Immobilien (+ 3,37 Prozent auf 26,38 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,20 Prozent auf 30,60 EUR) und Lenzing (+ 3,14 Prozent auf 32,85 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Verbund (-2,57 Prozent auf 72,15 EUR), EVN (-1,96 Prozent auf 30,00 EUR), Marinomed Biotech (-1,94 Prozent auf 10,10 EUR), Polytec (-1,94 Prozent auf 3,04 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,00 Prozent auf 7,92 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 874 807 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 25,917 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,63 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at