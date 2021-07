Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der Immofinanz von 22,00 auf 26,00 Euro nach oben gesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Christoph Schultes unverändert beibehalten.

Immofinanz scheiterte erneut bei der Übernahme eines heimischen Mitbewerbers, in diesem Fall der s Immo. Allerdings betrachten weder die Erste-Experten noch der Markt dies als verpasste Gelegenheit, heißt es in der aktuellen Studie. Die Analysten erwarten, dass Immofinanz zu einer attraktiven Dividendenpolitik zurückkehren wird. Zudem sehen sie wachsendes Interesse von Investorenseite.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten nun 1,78 statt zuvor 0,60 Euro für 2021. Die Prognose für 2022 wurde von 1,02 auf 1,35 Euro angehoben. Für 2023 werden 1,45 Euro je Anteilsschein erwartet. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 1,00 Euro für 2021 und auf 1,10 Euro für 2022, sowie auf 1,20 Euro je Aktie für 2023.

Am Freitag zu Mittag notierten die Immofinanz-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,32 Prozent bei 19,91 Euro.

