Aufschläge in Zürich: Am Mittag Pluszeichen im SPI

Am Dienstagmittag halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,20 Prozent fester bei 16 800,38 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,244 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,063 Prozent höher bei 16 777,77 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16 767,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 811,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 777,77 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, lag der SPI-Kurs bei 15 724,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2024, wies der SPI einen Wert von 15 852,65 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, stand der SPI bei 14 515,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,26 Prozent aufwärts. 16 867,77 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 453,24 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 17,11 Prozent auf 7,98 CHF), Relief Therapeutics (+ 8,06 Prozent auf 3,35 CHF), Meyer Burger Technology (+ 7,51 Prozent auf 1,88 CHF), BioVersys (+ 5,87 Prozent auf 35,45 CHF) und SGS SA (+ 5,38 Prozent auf 96,06 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Landis+Gyr (Landis Gyr) (-15,71 Prozent auf 53,10 CHF), Highlight Event and Entertainment (-14,57 Prozent auf 8,50 CHF), Edisun Power Europe (-12,50 Prozent auf 52,50 CHF), Evolva (-10,38 Prozent auf 1,43 CHF) und HOCHDORF (-8,75 Prozent auf 0,37 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der ams-OSRAM-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 430 928 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 260,929 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die Talenthouse-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Adecco SA-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,00 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at