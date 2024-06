Aufschläge in Zürich: SLI beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen

Anleger in Zürich schicken den SLI am Donnerstagmorgen erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,13 Prozent auf 1 949,61 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,235 Prozent auf 1 951,66 Punkte an der Kurstafel, nach 1 947,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 1 951,92 Punkte, das Tagestief hingegen 1 948,81 Zähler.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,525 Prozent. Vor einem Monat, am 27.05.2024, stand der SLI noch bei 1 962,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 919,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 741,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 10,55 Prozent zu. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,72 Prozent auf 50,02 CHF), Swiss Life (+ 0,70 Prozent auf 658,60 CHF), Zurich Insurance (+ 0,67 Prozent auf 483,40 CHF), Roche (+ 0,60 Prozent auf 251,10 CHF) und VAT (+ 0,60 Prozent auf 507,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Straumann (-1,20 Prozent auf 111,05 CHF), Swatch (I) (-0,98 Prozent auf 187,40 CHF), Lonza (-0,84 Prozent auf 482,20 CHF), Julius Bär (-0,55 Prozent auf 50,64 CHF) und Partners Group (-0,39 Prozent auf 1 138,50 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 165 320 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 251,644 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,55 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

