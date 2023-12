Aufschläge in Zürich: SLI bewegt sich zum Start des Mittwochshandels im Plus

Der SLI bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,26 Prozent auf 1 767,33 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,083 Prozent auf 1 764,20 Punkte an der Kurstafel, nach 1 762,74 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 767,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 764,10 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 1,20 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 13.11.2023, bei 1 667,21 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 13.09.2023, einen Stand von 1 729,40 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, erreichte der SLI einen Wert von 1 708,04 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 5,13 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 599,02 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Straumann (+ 1,40 Prozent auf 123,00 CHF), Sika (+ 1,13 Prozent auf 251,40 CHF), Logitech (+ 0,87 Prozent auf 81,00 CHF), Givaudan (+ 0,84 Prozent auf 3 479,00 CHF) und Partners Group (+ 0,73 Prozent auf 1 179,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Nestlé (-0,46 Prozent auf 98,48 CHF), Swatch (I) (-0,39 Prozent auf 228,80 CHF), Swisscom (-0,31 Prozent auf 509,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,22 Prozent auf 275,30 CHF) und Swiss Re (-0,14 Prozent auf 99,80 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 192 123 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 271,333 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,16 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

