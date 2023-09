Aufschläge in Zürich: SLI notiert zum Handelsende im Plus

Der SLI performte am Mittwochabend positiv.

Zum Handelsende kletterte der SLI im SIX-Handel um 0,90 Prozent auf 1 748,67 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,361 Prozent auf 1 739,26 Punkte an der Kurstafel, nach 1 733,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 736,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 751,09 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der SLI bereits um 0,583 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 1 706,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 749,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.09.2022, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 591,95 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 4,02 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 631,90 Punkten verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Givaudan (+ 4,73 Prozent auf 2 965,00 CHF), Straumann (+ 3,10 Prozent auf 128,00 CHF), Lonza (+ 2,46 Prozent auf 440,70 CHF), Geberit (+ 2,03 Prozent auf 456,30 CHF) und Adecco SA (+ 2,00 Prozent auf 38,25 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Richemont (-1,83 Prozent auf 115,55 CHF), Roche (-0,37 Prozent auf 256,10 CHF), Logitech (-0,31 Prozent auf 64,34 CHF), Swatch (I) (-0,21 Prozent auf 239,90 CHF) und Swiss Life (+ 0,00 Prozent auf 576,00 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 6 244 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 285,282 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,39 erwartet. Die Adecco SA-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at