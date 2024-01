Aufschläge in Zürich: SLI schlussendlich mit Zuschlägen

Am Mittwoch tendierte der SLI via SIX zum Handelsende 0,49 Prozent fester bei 1 774,49 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,418 Prozent auf 1 773,24 Punkte an der Kurstafel, nach 1 765,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Mittwoch bei 1 768,63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 777,97 Punkten erreichte.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,068 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, stand der SLI bei 1 780,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.10.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 624,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.01.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 773,65 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,623 Prozent. Bei 1 789,06 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 3,39 Prozent auf 411,40 CHF), ams (+ 2,08 Prozent auf 2,26 CHF), Lonza (+ 2,06 Prozent auf 381,40 CHF), Partners Group (+ 1,90 Prozent auf 1 127,50 CHF) und UBS (+ 1,79 Prozent auf 25,57 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Swatch (I) (-2,63 Prozent auf 197,85 CHF), Kühne + Nagel International (-1,04 Prozent auf 285,70 CHF), Nestlé (-0,60 Prozent auf 95,32 CHF), Logitech (-0,58 Prozent auf 75,20 CHF) und Sonova (-0,58 Prozent auf 274,20 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 7 690 465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 267,225 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at