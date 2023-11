Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Der SLI bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Der SLI legt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent auf 1 618,71 Punkte zu. Zuvor ging der SLI 0,027 Prozent schwächer bei 1 617,70 Punkten in den Handel, nach 1 618,14 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 1 618,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 616,14 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der SLI 1 714,65 Punkte auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, wurde der SLI mit 1 789,06 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 631,68 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 3,71 Prozent nach unten. Bei 1 810,36 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 599,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit ams (+ 1,21 Prozent auf 3,17 CHF), Givaudan (+ 1,14 Prozent auf 3 022,00 CHF), Alcon (+ 0,98 Prozent auf 63,78 CHF), Logitech (+ 0,89 Prozent auf 70,58 CHF) und Lindt (+ 0,55 Prozent auf 9 990,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Roche (-2,15 Prozent auf 236,10 CHF), Sandoz (-1,63 Prozent auf 24,13 CHF), Geberit (-0,41 Prozent auf 417,90 CHF), Kühne + Nagel International (-0,25 Prozent auf 241,10 CHF) und Lonza (-0,10 Prozent auf 311,20 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 178 501 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 263,239 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,67 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,45 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

