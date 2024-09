Aufschläge in Zürich: SMI am Montagnachmittag stärker

Am Montagnachmittag halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SMI verbucht im SIX-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,15 Prozent auf 11 926,10 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,416 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,457 Prozent stärker bei 11 962,72 Punkten in den Montagshandel, nach 11 908,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 12 022,04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 918,82 Punkten erreichte.

SMI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.08.2024, lag der SMI bei 11 865,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 12 254,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, den Stand von 10 948,59 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 6,77 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Punkte.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Alcon (+ 2,78 Prozent auf 81,46 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,35 Prozent auf 46,23 CHF), Givaudan (+ 1,84 Prozent auf 4 490,00 CHF), Sika (+ 1,81 Prozent auf 263,70 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,69 Prozent auf 252,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Roche (-4,12 Prozent auf 262,90 CHF), Richemont (-0,04 Prozent auf 119,65 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 548,50 CHF), Swiss Life (+ 0,26 Prozent auf 694,20 CHF) und Swiss Re (+ 0,26 Prozent auf 114,75 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 936 106 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 240,362 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

2024 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,50 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

