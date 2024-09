Aufschläge in Zürich: SMI notiert im Plus

Das macht der SMI am dritten Tag der Woche.

Um 15:41 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,15 Prozent stärker bei 11 982,20 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,429 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,305 Prozent tiefer bei 11 928,27 Punkten, nach 11 964,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 11 893,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 022,37 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 0,163 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der SMI mit 11 865,93 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2024, wies der SMI einen Stand von 12 072,92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2023, lag der SMI bei 10 972,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 7,27 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 1,29 Prozent auf 4 549,00 CHF), Sonova (+ 1,11 Prozent auf 300,80 CHF), UBS (+ 0,83 Prozent auf 24,39 CHF), Zurich Insurance (+ 0,82 Prozent auf 501,60 CHF) und Partners Group (+ 0,68 Prozent auf 1 118,50 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Novartis (-1,34 Prozent auf 97,49 CHF), Lonza (-0,55 Prozent auf 544,40 CHF), Logitech (-0,39 Prozent auf 71,94 CHF), Nestlé (+ 0,05 Prozent auf 88,34 CHF) und Sika (+ 0,08 Prozent auf 263,30 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 784 980 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 242,964 Mrd. Euro heraus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,50 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at