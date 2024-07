Aufschläge in Zürich: SMI verbucht zum Handelsstart Gewinne

Am Montag klettert der SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,45 Prozent auf 12 228,09 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,403 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,354 Prozent auf 12 216,57 Punkte an der Kurstafel, nach 12 173,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 199,04 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 228,09 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, lag der SMI-Kurs bei 12 012,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2024, notierte der SMI bei 11 327,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, stand der SMI bei 11 207,38 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 9,47 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Geberit (+ 1,15 Prozent auf 563,40 CHF), Givaudan (+ 0,94 Prozent auf 4 273,00 CHF), Sonova (+ 0,91 Prozent auf 264,90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,89 Prozent auf 259,90 CHF) und Novartis (+ 0,79 Prozent auf 94,94 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Zurich Insurance (-1,27 Prozent auf 466,50 CHF), Swiss Re (-0,89 Prozent auf 105,50 CHF), Swiss Life (-0,06 Prozent auf 667,40 CHF), Partners Group (+ 0,08 Prozent auf 1 197,50 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,21 Prozent auf 48,39 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 106 172 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 249,553 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,23 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at