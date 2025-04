Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen

Am Donnerstag tendierte der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,32 Prozent stärker bei 4 340,09 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,282 Prozent auf 4 313,88 Punkte an der Kurstafel, nach 4 326,09 Punkten am Vortag.

Bei 4 287,91 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 342,90 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 2,96 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 24.03.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 668,06 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 526,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 394,46 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 0,030 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 2,11 Prozent auf 200,65 EUR), Roche (+ 1,63 Prozent auf 262,30 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,51 Prozent auf 53,81 EUR), BP (+ 1,24 Prozent auf 3,62 GBP) und Novartis (+ 1,21 Prozent auf 92,00 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen HSBC (-2,12 Prozent auf 8,27 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,24 Prozent auf 603,00 EUR), Airbus SE (-1,07 Prozent auf 137,32 EUR), UniCredit (-0,71 Prozent auf 49,54 EUR) und Unilever (-0,52 Prozent auf 47,91 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 34 011 586 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im STOXX 50 mit 281,964 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at