Aufschläge in Zürich: So steht der SLI aktuell

Der SLI performt am Mittag positiv.

Um 12:10 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 0,30 Prozent auf 1 994,26 Punkte zu. In den Freitagshandel ging der SLI 0,209 Prozent stärker bei 1 992,43 Punkten, nach 1 988,28 Punkten am Vortag.

Bei 1 996,15 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 988,09 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 2,21 Prozent aufwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 12.06.2024, einen Stand von 1 978,09 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.04.2024, wurde der SLI mit 1 864,80 Punkten gehandelt. Der SLI wies vor einem Jahr, am 12.07.2023, einen Stand von 1 738,28 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 13,08 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 1 996,15 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Novartis (+ 1,11 Prozent auf 100,38 CHF), Roche (+ 0,83 Prozent auf 254,20 CHF), Swatch (I) (+ 0,75 Prozent auf 188,00 CHF), UBS (+ 0,72 Prozent auf 27,94 CHF) und Schindler (+ 0,61 Prozent auf 230,20 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Kühne + Nagel International (-1,43 Prozent auf 255,90 CHF), Julius Bär (-1,26 Prozent auf 51,88 CHF), Straumann (-1,16 Prozent auf 119,00 CHF), Swiss Life (-0,56 Prozent auf 673,80 CHF) und Givaudan (-0,50 Prozent auf 4 340,00 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 763 593 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 246,414 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,49 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at