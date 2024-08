Aufschläge in Zürich: SPI freundlich

Am Dienstag halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SPI legt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent auf 16 333,07 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,158 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,096 Prozent auf 16 327,65 Punkte an der Kurstafel, nach 16 312,06 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 16 365,29 Punkte, das Tagestief hingegen 16 321,67 Zähler.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16 153,95 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 16 038,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 301,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 484,31 Punkten. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Huber + Suhner (+ 11,05 Prozent auf 82,40 CHF), Edisun Power Europe (+ 7,46 Prozent auf 72,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 7,15 Prozent auf 16,18 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,20 Prozent auf 1,49 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,16 Prozent auf 8,02 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil DocMorris (-16,74 Prozent auf 39,78 CHF), Evolva (-8,69 Prozent auf 0,86 CHF), Arundel (-5,38 Prozent auf 0,12 CHF), Gurit (-3,78 Prozent auf 40,75 CHF) und Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-3,08 Prozent auf 25,15 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ARYZTA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 808 062 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 252,601 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die Talenthouse-Aktie hat mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die CPH Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at