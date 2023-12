Aufschläge in Zürich: SPI liegt am Mittag im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch springt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,18 Prozent auf 14 605,01 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,961 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,051 Prozent auf 14 586,05 Punkte an der Kurstafel, nach 14 578,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 14 548,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 624,28 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,156 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.11.2023, wies der SPI einen Stand von 14 114,45 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.09.2023, wies der SPI einen Wert von 14 646,43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.12.2022, wurde der SPI auf 13 627,27 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 3,99 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 451,76 Punkte.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell DocMorris (+ 10,82 Prozent auf 74,25 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,50 Prozent auf 0,04 CHF), Medacta (+ 4,25 Prozent auf 127,60 CHF), BACHEM (+ 2,48 Prozent auf 64,05 CHF) und Orior (+ 2,39 Prozent auf 72,90 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Talenthouse (-63,27 Prozent auf 0,00 CHF), OC Oerlikon (-3,20 Prozent auf 3,69 CHF), Private Equity (-2,49 Prozent auf 70,60 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-2,48 Prozent auf 3,54 CHF) und BB Biotech (-2,43 Prozent auf 40,15 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 11 379 764 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 268,814 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 7,62 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OC Oerlikon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at