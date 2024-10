Aufschläge in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

Am Donnerstag gewann der SPI via SIX zum Handelsschluss 0,78 Prozent auf 16 350,96 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,192 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,210 Prozent tiefer bei 16 190,64 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16 224,72 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 411,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 16 155,12 Einheiten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,628 Prozent. Vor einem Monat, am 17.09.2024, wurde der SPI mit 16 021,90 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, betrug der SPI-Kurs 16 355,14 Punkte. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 17.10.2023, den Wert von 14 154,88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 12,22 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit PolyPeptide (+ 5,27 Prozent auf 29,95 CHF), Rieter (+ 5,10 Prozent auf 101,00 CHF), Schindler (+ 4,84 Prozent auf 260,00 CHF), Evolva (+ 4,69 Prozent auf 0,85 CHF) und Schindler (+ 4,14 Prozent auf 251,50 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Montana Aerospace (-7,12 Prozent auf 16,70 CHF), Peach Property Group (-6,63 Prozent auf 9,15 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-6,04 Prozent auf 18,98 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,22 Prozent auf 0,11 CHF) und Georg Fischer (-5,21 Prozent auf 55,50 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 6 717 126 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 251,136 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentaldaten

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CPH Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,40 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at