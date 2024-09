Aufschläge in Zürich: SPI zum Start im Plus

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent höher bei 15 897,82 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,122 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,032 Prozent schwächer bei 15 887,98 Punkten, nach 15 893,12 Punkten am Vortag.

Bei 15 897,82 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 887,98 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der SPI erreichte vor einem Monat, am 23.08.2024, den Stand von 16 399,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 15 969,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, den Wert von 14 462,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 9,11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit GAM (+ 4,13 Prozent auf 0,19 CHF), Addex Therapeutics (+ 2,74 Prozent auf 0,08 CHF), ASMALLWORLD (+ 2,11 Prozent auf 1,45 CHF), Barry Callebaut (+ 1,77 Prozent auf 1 553,00 CHF) und Autoneum (+ 1,75 Prozent auf 116,20 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Newron PharmaceuticalsAz (-5,95 Prozent auf 7,90 CHF), Evolva (-5,93 Prozent auf 0,86 CHF), Molecular Partners (-3,42 Prozent auf 3,95 CHF), Meyer Burger Technology (-2,98 Prozent auf 1,50 CHF) und Klingelnberg (-2,45 Prozent auf 15,90 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 481 996 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 242,260 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten

Die Talenthouse-Aktie hat mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index weist die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

