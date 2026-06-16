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16.06.2026 11:49:40
AUKTION/Bund stockt Bobl auf
Von Emese Bartha
DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag fünfjährige Bundesobligationen im Volumen von 3,824 Milliarden Euro in einer Aufstockungsauktion verkauft.
Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion; in Klammern die Ergebnisse der Auktion gleichlaufender Titel vom 19. Mai:
Emission 2,50-prozentige Bundesobligationen
mit Laufzeit 16. April 2031
Angebotsvolumen 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 6,276 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,824 Mrd EUR
Marktpflegequote 1,176 Mrd EUR
Bid-to-cover-Ratio 1,6 (1,3)
Durchschnittsrend. 2,64% (2,85%)
Wertstellung 18. Juni 2026
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/brb
(END) Dow Jones Newswires
June 16, 2026 05:49 ET (09:49 GMT)
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