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28.10.2026 12:07:42
AUKTION/Bundesanleihe technisch unterzeichnet
Von Emese Bartha
DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Fälligkeit 2036 im Volumen von 3,890 Milliarden Euro versteigert und dabei ein bereits begebenes Papier aufgestockt, wie die Bundesbank mitteilte. Die Auktion war "technisch unterzeichnet", ein bei deutschen Auktionen häufiger auftretendes Phänomen, bei dem das Volumen der eingehenden Gebote unter dem Angebotsvolumen bleibt.
Nachfolgend die Einzelheiten der Transaktion (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Auktion vom 30. September):
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Emission 3%-ige Bundesanleihen mit Fälligkeit 15. August 2036
Volumen 5,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 4,460 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,890 Mrd EUR
Marktpflegeumfang 1,610 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,1 (1,2)
Durchschnittsrend. 3,37% (3,58%)
Durchschnittskurs 96,95 (96,24)
Mindestkurs 96,93 (95,22)
Valutierung 30. Oktober 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 28, 2026 07:08 ET (11:08 GMT)
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