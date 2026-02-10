10.02.2026 12:03:42

AUKTION/Bundesobligation knapp überzeichnet

DOW JONES--Die deutsche Finanzagentur hat bei einer Aufstockungsauktion am Dienstag Bundesobligationen mit Fälligkeit im April 2031 im Umfang von 3,811 Milliarden Euro platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Transaktion vom 13. Januar):

===

Emission 2,50%-ige Bundesobligation mit Fälligkeit 16. April 2031

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 6,297 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,811 Mrd EUR

Marktpflegeumfang 1,189 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,7 (1,4)

Durchschnittsrend. 2,4% (2,47%)

Durchschnittskurs 100,48 (100,16)

Mindestkurs 100,48 (100,16)

Wertstellung 12. Februar 2026

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 06:04 ET (11:04 GMT)

