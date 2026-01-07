|
07.01.2026 11:44:40
AUKTION/Neue Bundesanleihe technisch unterzeichnet
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch eine neue Serie 10-jähriger Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend eine Übersicht der Transaktionsdetails:
===
Emission 2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Februar 2036
Volumen 6 Mrd EUR
Bietungsvolumen 5,875 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 4,542 Mrd EUR
Marktpflegeumfang 1,458 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,3
Durchschnittsrend. 2,83%
Durchschnittskurs 100,6
Mindestkurs 100,58
Wertstellung 9. Januar 2026
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/ros
(END) Dow Jones Newswires
January 07, 2026 05:45 ET (10:45 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!