AUKTION/Neue Bundesanleihe technisch unterzeichnet

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch eine neue Serie 10-jähriger Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend eine Übersicht der Transaktionsdetails:

===

Emission 2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Februar 2036

Volumen 6 Mrd EUR

Bietungsvolumen 5,875 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 4,542 Mrd EUR

Marktpflegeumfang 1,458 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,3

Durchschnittsrend. 2,83%

Durchschnittskurs 100,6

Mindestkurs 100,58

Wertstellung 9. Januar 2026

===

