AUKTION/Neue Bundesobligation überzeichnet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund hat am Dienstag Bundesobligationen einer neuen Serie am Markt platziert. Die Auktion für die im April 2029 fällig werdenden Schuldpapiere war klar überzeichnet, die Zeichnungsquote lag bei über 2. Die Finanzagentur brachte Stücke im Volumen von 3,223 Milliarden Euro am Markt unter, zum Zwecke der Marktpflege gingen Titel im Umfang von 777 Millionen Euro in den Eigenbestand des Bundes. Damit wurde das avisierte Emissionsvolumen von 4 Milliarden Euro erreicht, die Gebote erreichten knapp 7 Milliarden Euro. Zu der Transaktion wurden folgende Detail bekannt:

===

Emission 2,10%-ige Bundesobligation

mit Laufzeit bis 12. April 2029

Volumen am offer 4 Mrd EUR

Bietungsvolumen 6,837 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,223 Mrd EUR

Zeichnungsquote 2,1

Durchschnittsrend. 2,12%

Durchschnittskurs 99,88

Mindestkurs 99,88

Wertstellung 18. Januar 2024

===

Bei der vorherigen Versteigerung von Bundesobligationen am 21. November 2023 mit einem Kupon von 2,40 Prozent und Fälligkeit Oktober 2028 hatte sich eine Durchschnittsrendite von 2,56 Prozent ergeben.

