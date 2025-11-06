Aura Minerals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aura Minerals hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 247,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 58,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at