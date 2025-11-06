Aurinia Pharmaceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aurinia Pharmaceuticals hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 73,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 67,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at