Aurora Solar Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aurora Solar Technologies hat am 01.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aurora Solar Technologies in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen CAD im Vergleich zu 2,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at