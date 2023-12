Aurubis-Aktie verliert: Warburg Research senkt Aurubis auf 'Hold'

Die steigenden Investitionen in den kommenden Jahren dürften die Barmittelentwicklung des Kupferkonzerns belasten, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings unterstützten die steigenden Kupfer- und Edelmetallpreise den Aktienkurs.

Die Aurubis-Aktie verliert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 3,80 Prozent auf 76,54 Euro.

/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)