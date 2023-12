Aurubis-Aktie grün: Aurubis plant mit wieder höherem operativen Ergebnis

Der Kupferkonzern Aurubis plant für 2023/24 (per Ende September) mit einem operativen Konzernergebnis (vor Steuern) zwischen 380 und 480 Millionen Euro, wie er in Hamburg bei Vorlage der Bilanz für das abgelaufenen Jahr mitteilte. Metalldiebstähle hatten im vergangenen Jahr zu einem Schaden von 169 Millionen Euro geführt, so dass das Ergebnis für 2022/23 wie bekannt auf 349 Millionen von 532 Millionen Euro sank.

Das IFRS-Konzernergebnis vor Steuern, das unter anderem Bewertungseffekte von Metallpreisschwankungen aus unrealisierten Geschäften enthält, belief sich auf 165 (Vorjahr: 935) Millionen Euro.

Baader Bank belässt Aurubis auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis nach vorläufigen Zahlen für 2022/23 auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Sowohl die Zahlen als auch der Ausblick deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Analyst Christian Obst in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Kapitalausgaben der Kupferschmelze seien hoch und stiegen noch. Kurzfristig könne er keinen Kurstreiber für die Aktien ausmachen.

UBS senkt Ziel für Aurubis auf 92 Euro - 'Buy'

Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Aurubis nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 100 auf 92 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Kupferkonzerns habe enttäuscht, schrieb Analyst Daniel Major in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der freie Barmittelzufluss hingegen habe dank einer Freisetzung von Betriebskapital in erheblicher Höhe positiv überrascht. Derweil peile das Unternehmen nun für längere Zeit höhere Investitionen an. Insofern reduzierte der Experte sein Kursziel.

Die Aurubis-Aktie gewann im XETRA-Handel 2,05 Prozent auf 79,56 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) und dpa (AFX)