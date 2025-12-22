22.12.2025 10:33:38

Aus Epstein-Akten gelöschtes Foto von Trump wieder online

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Justizministerium hat ein aus den veröffentlichten Akten des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gelöschtes Foto von US-Präsident Donald Trump wieder online gestellt. Die Aufnahme sei "aus reiner Vorsicht" vorübergehend gelöscht worden, um zu prüfen, ob Epstein-Opfer darauf abgebildet seien, erklärte das Ministerium in einem Post auf der Plattform X am Sonntag (Ortszeit). Da keine Hinweise darauf vorlägen, sei es unverändert und ohne Schwärzungen wieder veröffentlicht worden.

Das vorübergehend gelöschte Bild zeigt eine Schublade mit Fotos, darunter eines von Trump vor seiner Präsidentschaft, auf dem er mit Frauen in Bikinis posiert. Trump kannte Epstein gut, wie frühere Fotos zeigen. Allerdings gibt es derzeit keine Hinweise auf eine Verwicklung des Republikaners in den Skandal.

Jahrelang hatte Epstein einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Der 2019 in einer New Yorker Gefängniszelle tot aufgefundene US-Multimillionär soll minderjährige Mädchen auch selbst missbraucht haben.

Am späten Freitagnachmittag hatte das US-Justizministerium nach massivem Druck der Öffentlichkeit zunächst Tausende Dateien auf seiner Webseite hochgeladen. Darin zu finden waren neben Fotos auch Dokumente. Mehrere Dateien waren jedoch anschließend wieder gelöscht worden - so auch das Bild von Trump. Justizminister Todd Blanche erklärte, dass das kommentarlose Entfernen der Dateien auf Bitten von Betroffenen zurückgehe./aae/DP/zb

