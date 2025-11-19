Ausblick: 11 bit studios veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

11 bit studios wird am 20.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -8,698 PLN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 19,87 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 45,90 Prozent auf 41,1 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,9 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 24,47 PLN, gegenüber 2,85 PLN je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 161,0 Millionen PLN, nachdem im Vorjahr 140,6 Millionen PLN generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at