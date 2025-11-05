11 bit studios Aktie

WKN DE: A1J1ZZ / ISIN: PL11BTS00015

05.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: 11 bit studios gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

11 bit studios stellt voraussichtlich am 20.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -8,698 PLN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 19,87 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 41,2 Millionen PLN aus – das entspräche einem Minus von 45,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,9 Millionen PLN in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 30,39 PLN im Vergleich zu 2,85 PLN im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 172,7 Millionen PLN, gegenüber 140,6 Millionen PLN ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

11 bit studios S.A. 40,02 -0,15% 11 bit studios S.A.

