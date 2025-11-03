Ausblick: A10 Networks vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

A10 Networks wird sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,212 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 70,7 Millionen USD – ein Plus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem A10 Networks 66,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,856 USD je Aktie, gegenüber 0,670 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 283,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 261,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at