Ausblick: ABB Power Products Systems India stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ABB Power Products Systems India wird am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 47,50 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 12,34 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll ABB Power Products Systems India nach den Prognosen von 6 Analysten 19,98 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 28,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,54 Milliarden INR umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 167,55 INR je Aktie, gegenüber 90,36 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 84,19 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 63,85 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at