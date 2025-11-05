AbCellera Biologics Aktie
WKN DE: A2QKXS / ISIN: CA00288U1066
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: AbCellera Biologics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
AbCellera Biologics wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,139 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,170 USD je Aktie vermeldet.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,3 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,568 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,550 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 34,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 28,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AbCellera Biologics Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: AbCellera Biologics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: AbCellera Biologics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: AbCellera Biologics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.07.25
|Erste Schätzungen: AbCellera Biologics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu AbCellera Biologics Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|AbCellera Biologics Inc Registered Shs
|3,18
|-18,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.