Ausblick: AbCellera Biologics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AbCellera Biologics wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,139 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,170 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,3 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,568 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,550 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 34,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 28,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at