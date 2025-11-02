Ausblick: Academedia AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Academedia AB wird sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Academedia AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,870 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,790 SEK je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,09 Milliarden SEK gegenüber 3,74 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 9,92 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 8,14 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 20,12 Milliarden SEK, gegenüber 18,53 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at