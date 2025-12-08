Ausblick: Academy Sports and Outdoors vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Academy Sports and Outdoors wird am 09.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,06 USD je Aktie gegenüber 0,920 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Academy Sports and Outdoors nach den Prognosen von 19 Analysten 1,40 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,34 Milliarden USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,74 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,73 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 6,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,93 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at