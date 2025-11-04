Acadia Healthcare Aktie

Acadia Healthcare für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JNMF / ISIN: US00404A1097

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Acadia Healthcare informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Acadia Healthcare lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

12 Analysten schätzen, dass Acadia Healthcare für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,671 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 845,7 Millionen USD – ein Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Acadia Healthcare 815,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,78 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,32 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,15 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Acadia Healthcare Co Incmehr Nachrichten

Analysen zu Acadia Healthcare Co Incmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Acadia Healthcare Co Inc 18,10 -0,55% Acadia Healthcare Co Inc

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

