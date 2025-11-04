Acadia Healthcare Aktie
WKN DE: A1JNMF / ISIN: US00404A1097
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Acadia Healthcare informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Acadia Healthcare lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
12 Analysten schätzen, dass Acadia Healthcare für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,671 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 845,7 Millionen USD – ein Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Acadia Healthcare 815,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,78 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,32 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,15 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Acadia Healthcare Co Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Acadia Healthcare Co Inc
|18,10
|-0,55%
