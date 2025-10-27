Ausblick: Acadia Realty Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Acadia Realty Trust lädt am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,083 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Acadia Realty Trust in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,15 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 85,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 87,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,222 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,190 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 342,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 359,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at