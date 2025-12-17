Ausblick: Accenture zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Accenture lädt am 18.12.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

21 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,74 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,59 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 18,53 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 17,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 13,77 USD je Aktie, gegenüber 12,15 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 23 Analysten durchschnittlich auf 73,63 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 69,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at