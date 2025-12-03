Accenture Aktie

Accenture für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34

03.12.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Accenture legt Quartalsergebnis vor

Accenture öffnet voraussichtlich am 18.12.2025 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 20 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,73 USD je Aktie gegenüber 3,59 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,61 Prozent auf 18,50 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Accenture noch 17,69 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,79 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 12,15 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 73,72 Milliarden USD, gegenüber 69,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

